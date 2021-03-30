Türkiye 4 gündür haber alınamayan Rabia bulundu

4 gündür haber alınamayan Rabia bulundu

Türkiye

4 gündür haber alınamayan Rabia bulundu

Kahramanmaraş'ta 4 gün önce markete gidiyorum diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Rabia P. bulundu. Rabia P, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna teslim edildi.

30 Mart 2021, Salı 14:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'da 2 yıldır kaldığı Aile, Çalış ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden babası Mehmet P. tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirilen Rabia P., cuma günü markette gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Aradan saatler geçmesine rağmen genç kız eve dönmeyince ailesi polisten yardım istedi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Dün öğle saatlerinde özellikle park ve bahçeler ile metruk binalarda aramalarını yoğunlaştıran ekipleri 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gören Rabia P., yürüyerek uzaklaşmak istedi. Ekipler, hemen genç kızın peşine düşerek yakaladı. Rabia P.’nin bu süre zarfında sokaklarda yattığı belirtildi.

Rabia P., emniyetteki işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna teslim edildi.

Ömer Koç- DHA

 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çocukluğuma dönebilsem
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı!