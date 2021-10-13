4 gündür kayıp Melike'den sevindiren haber geldi
Trabzon'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Melike Yılmaz'dan sevindiren haber geldi. Yolunu kaybeden ve sokakta kendisine yardımcı olan Afganistan uyruklu vatandaşların polise haber vermesi üzerine Yılmaz bulundu. Genç kız, ailesine teslim edildi.
13 Ekim 2021, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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Kentte Boztepe Mahallesinde ailesiyle yaşadığı evden 8 Ekim’de çıkan zihinsel engelli Melike Yılmaz geri dönmedi. Genç kızdan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekipleri, mahalle ve çevrede incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinden genç kızın en son Bahçecik Mahallesinde olduğu tespit edildi. Mahallede yaşayan Afganistan uyruklu vatandaşlar da yolunu kaybeden ve bitkin düşen Melike Yılmazı fark etti, durumu polise haber verdi. İhbarla adrese gelen ekiplerce alınan Melike Yılmaz, ailesine teslim edildi.
Yılmaz ailesi, ekiplere ve yardımcı olanlara teşekkür etti.
Aleyna KESKİN/DHA
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