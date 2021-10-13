Kentte Boztepe Mahallesinde ailesiyle yaşadığı evden 8 Ekim’de çıkan zihinsel engelli Melike Yılmaz geri dönmedi. Genç kızdan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, mahalle ve çevrede incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinden genç kızın en son Bahçecik Mahallesinde olduğu tespit edildi. Mahallede yaşayan Afganistan uyruklu vatandaşlar da yolunu kaybeden ve bitkin düşen Melike Yılmazı fark etti, durumu polise haber verdi. İhbarla adrese gelen ekiplerce alınan Melike Yılmaz, ailesine teslim edildi.

Yılmaz ailesi, ekiplere ve yardımcı olanlara teşekkür etti.

Aleyna KESKİN/DHA



