Türkiye 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 00:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi. 4 günlük süreçte kısıtlama kurallarına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

Aynı dönemde 31 ildeki 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanırken 62 ilde ve 368 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

AA


İlgili Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağında kapalı ve açık olacak yerlerBakan Koca corona virüste son durumu paylaştı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Katlanan cirosuyla “Getir”
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
O şehri salgın bile durduramadı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Van’da bazı bölgelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı