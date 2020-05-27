Türkiye 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 00:07 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yurt genelinde genel itibarıyla uyuldu. 

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında ise adli ya da idari işlem yapıldı.

AA


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