4 Haziran Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
4 Haziran Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 4 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
04 Haziran 2020, Perşembe 09:03 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Kong: Kafatası Adası
King Kong efsanesinin köklerine inen ‘Kong: Kafatası Adası’nın özeti şöyle: Kaşiflerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik’te keşfedilmemiş bir adaya doğru yola çıkar. Adaya yaklaşan ekibin, efsanevi Kong da dahil olmak üzere pek çok canavarın alanına girdiklerinden haberleri yoktur.
TV8 20.00: Survivor
Survivor Ünlüler Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Adada büyük bir yaşam mücadelesi veren yarışmacılar ödülü kazanmak için ellerinden geleni yapacak. İkinci bölümde ise, takımlar ‘Anlat Bakalım’da karşı karşıya gelecek. Kazanan sürpriz ödülün sahibi olacak.
TRT1 20.00: Ev Yapımı
‘Seksenler’ dizisinin oyuncularının kendi evlerinde çekim yaptığı ‘Ev Yapımı’ adlı dizinin bu bölümünde: Yeni evlerine taşınan Özlem ve Ömer, oda yüzünden tartışır. Özlem, evdeki boş odayı giyinme odası; Ömer ise çalışma odası yapmak ister. Necmi ile Nihan, diyet üzerine iddiaya girer. Erdem’i çok büyük bir sürpriz bekler.
ATV 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Goosebumps
22:00 Hayat
KANAL D 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Kong:Kafatası Adası
22:45 Yolsuzlar Çetesi
STAR TV 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kolpaçino Bomba
22:00 Soğuk Savaş
FOX TV 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mucize Doktor
23:30 Şevkat Yerimdar
TRT 1 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
22:30 Soru Küpü
00:00 Türk Sineması "Akıllara Seza"
TV8 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 4 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Herkül: Özgürlük Savaşçısı
Kanal 7 4 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 İnadım İnat
09:40 Elif
11:00 Şol Cennetin Irmakları
13:00 Kezban Yenge
14.30 Kayıp Yıllar
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Telgrafın Telleri
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Cehennem Silahı
a2 4 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın