Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Kong: Kafatası Adası

King Kong efsanesinin köklerine inen ‘Kong: Kafatası Adası’nın özeti şöyle: Kaşiflerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik’te keşfedilmemiş bir adaya doğru yola çıkar. Adaya yaklaşan ekibin, efsanevi Kong da dahil olmak üzere pek çok canavarın alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

TV8 20.00: Survivor

Survivor Ünlüler Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Adada büyük bir yaşam mücadelesi veren yarışmacılar ödülü kazanmak için ellerinden geleni yapacak. İkinci bölümde ise, takımlar ‘Anlat Bakalım’da karşı karşıya gelecek. Kazanan sürpriz ödülün sahibi olacak.

TRT1 20.00: Ev Yapımı

‘Seksenler’ dizisinin oyuncularının kendi evlerinde çekim yaptığı ‘Ev Yapımı’ adlı dizinin bu bölümünde: Yeni evlerine taşınan Özlem ve Ömer, oda yüzünden tartışır. Özlem, evdeki boş odayı giyinme odası; Ömer ise çalışma odası yapmak ister. Necmi ile Nihan, diyet üzerine iddiaya girer. Erdem’i çok büyük bir sürpriz bekler.





ATV 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Goosebumps

22:00 Hayat





KANAL D 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Kong:Kafatası Adası

22:45 Yolsuzlar Çetesi





STAR TV 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kolpaçino Bomba

22:00 Soğuk Savaş





FOX TV 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mucize Doktor

23:30 Şevkat Yerimdar





TRT 1 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:15 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

22:30 Soru Küpü

00:00 Türk Sineması "Akıllara Seza"





TV8 4 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 4 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Herkül: Özgürlük Savaşçısı





Kanal 7 4 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 İnadım İnat

09:40 Elif

11:00 Şol Cennetin Irmakları

13:00 Kezban Yenge

14.30 Kayıp Yıllar

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Telgrafın Telleri

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Cehennem Silahı





a2 4 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











