4 ihtimal! Fenerbahçe derbiden mağlup ayrılırsa...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde FB TV’de “Vitor Pereira’nın arkasındayız, kendisine ve ekibine güveniyoruz” dese de, Galatasaray derbisinde alınacak bir yenilginin yaratacağı depremin önünde duramayacağı görüşü sarı lacivertli camiada ağır basıyor.
20 Kasım 2021, Cumartesi 08:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe adına olası bir kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde yaşanabilecekler şunlar:
1- Ali Koç üzerindeki baskı artar. İstifa veya olağanüstü kongreye gitme ihtimali güçlü bir şekilde konuşulmaya başlanır.
2- Uzun süredir ağır eleştirilere hedef olan Vitor Pereira ‘istenmeyen’ adam’ konumuna gelir.
3- Kadroda erken revizyon ve kırılmalar yaşanabilir. Devre arasında, gönderilecekler-kalacaklar gündemin birinci maddesi olur.
4- Mesut Özil ve Jose Sosa, Galatasaray derbisinde de beklenen çıkışı yapamazlarsa çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar.
(Spor Arena)
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