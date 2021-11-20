4 ihtimal! Fenerbahçe derbiden mağlup ayrılırsa...

Fenerbahçe adına olası bir kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde yaşanabilecekler şunlar:

1- Ali Koç üzerindeki baskı artar. İstifa veya olağanüstü kongreye gitme ihtimali güçlü bir şekilde konuşulmaya başlanır.

2- Uzun süredir ağır eleştirilere hedef olan Vitor Pereira ‘istenmeyen’ adam’ konumuna gelir.

3- Kadroda erken revizyon ve kırılmalar yaşanabilir. Devre arasında, gönderilecekler-kalacaklar gündemin birinci maddesi olur.

4- Mesut Özil ve Jose Sosa, Galatasaray derbisinde de beklenen çıkışı yapamazlarsa çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar.

(Spor Arena)