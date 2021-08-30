4 il daha maviye döndü! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilde daha aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve koronavirüs risk haritasında artık mavi renge döndüğünü söyledi.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 20:56 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
01 ADN MAVİ
03 AFY MAVİ
43 KTH MAVİ
78 KRB MAVİ
Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!
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