Türkiye 4 il daha maviye döndü! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu

4 il daha maviye döndü! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu

Türkiye

4 il daha maviye döndü! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilde daha aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve koronavirüs risk haritasında artık mavi renge döndüğünü söyledi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 20:56 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

01 ADN MAVİ

03 AFY MAVİ

43 KTH MAVİ

78 KRB MAVİ

Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!

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