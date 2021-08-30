4 il daha maviye döndü! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

01 ADN MAVİ

03 AFY MAVİ

43 KTH MAVİ

78 KRB MAVİ

Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!

İlgili Haberler 30 Ağustos 2021 korona tablosunda son durum



