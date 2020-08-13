Türkiye 4 il için sağanak yağış uyarısı

4 il için sağanak yağış uyarısı

Türkiye

4 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

13 Ağustos 2020, Perşembe 12:00 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Bölgede Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinde başlayacak sağanak, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bırakacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 11, Erzurum'da 12, Ağrı’da 15, Erzincan'da 17, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olacak.

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