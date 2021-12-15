Türkiye 4 ilde fuhuş operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

4 ilde fuhuş operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

4 ilde fuhuş operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 ilde 31 adreste düzenlenen operasyonda aralarında "Fuhuş Baronu" olarak da bilinen Hakan A.'nın bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 33 mağdur kadın kurtarıldı. Çete lideri Hakan A. daha öncede 3 ayrı operasyonda gözaltına alınmış, bir emniyet müdürüne işlerini yürütebilmek için para verip kadın sağladığı iddia edilmişti.

15 Aralık 2021, Çarşamba 00:25 Son Güncelleme:
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda İstanbul'da Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 31 ayrı adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda fuhuş baronu Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunda olan 15 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadının da kurtarıldığı öğrenildi.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Baskın yapılan evlerde çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ve müşterilerin isimlerinin bulunduğu ajandalar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, 11 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan A.'ya daha önce 3 kez operasyon düzenlenmişti. 2012'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 130 şüpheli ile yakalanmıştı. 'Fuhuş Baronu' olarak anılan Hakan A. 2017'de düzenlenen baskında da yakalanmış, özellikle Şişli be Kadıköy'de masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı öne sürülmüştü. Hakan A.'nın lüks semtlerde 10 daire, lüks araçlar ve gayrimenkullerden oluşan mal varlığına olduğu belirlenmişti. Şüpheli Hakan A.'nın 2018 yılında işlerini yürütebilmek için bir emniyet müdürüne para verdiği ve kadın sağladığı iddia edilmişti.

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)

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