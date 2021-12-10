Türkiye 4 işçinin katillerine 4'er kez müebbet

4 işçinin katillerine 4'er kez müebbet

Türkiye

4 işçinin katillerine 4'er kez müebbet

Şırnak Silopi'de PKK'nın araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 işçi şehit olmuştu. Açılan davada tutuklu 2 sanık 4’er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10 Aralık 2021, Cuma 10:05 Son Güncelleme:
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Görümlü beldesi Kurtik Tepe mevkisinde 17 Haziran 2020 tarihinde, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yol yapım çalışması yapan yüklenici firmada çalışan işçilerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, işçiler Emin Eroğlu (22), Nesim Beştaş (32), Osman Tuncay (30) ve Hacı Attila şehit oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün sonra olayla ilgili gözaltına alınan Orhan Özdemir ile Serdar Özdemir tutuklandı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak Orhan ve Serdar Özdemir hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma suçlarından’ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumları, olay yeri inceleme tutanakları ve alınan ifadeler doğrultusunda Serdar Özdemir ile Orhan Özdemir’e şehit her işçi için birer kez olmak üzere 4'er kez müebbet hapis cezası verdi.

DHA

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