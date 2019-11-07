4 kardeşin ölümüyle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahri Mutlu Tosun tarafından basın mensuplarına sözlü olarak yapılan açıklamada, ihbar üzerine olay yerine gidildiği, ikamete girildiği, evin salonunun kapısına 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı not yapıştırılmış olduğu, tehlikeli durum olabileceğinden AFAD'a haber verildiği belirtildi.

"Kesin olmamakla birlikte siyanür bulgusuna rastlanmıştır"

Olay yerinde bulunan bardak ve eşyaların incelemeye gönderildiğini de belirten savcı Tosun, "Henüz toksikolojik incelemeler tamamlanmamıştır. Kimyasal çalışmalar ise devam ediyor. Kesin olmamakla birlikte siyanür bulgusuna rastlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yazışmalar incelemeye alındı

Salonda bulunan "Dikkat siyanür var" yazısının kimin el ürünü olduğuna dair incelemelerin, ölenlerin telefonlarının, yapmış olabilecekleri tüm yazışmaların da inceleneceğini ifade eden savcı Tosun, ölümlerinin peş peşe mi, aynı anda mı olabileceğinin de araştırıldığını kaydetti.

Farklı odalarda bulundular

Savcı Tosun, olayın bütün boyutlarıyla, çok yönlü olarak araştırıldığını ve başsavcılıkça ilerleyen günlerde de kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi. Olay yerine giden ilk ekiplerin ise biri kadın biri erkek iki kardeşin yan yana sırt üstü yatar vaziyette bir odada, biri kadın diğer kardeşlerin ise ayrı odalarda yatar vaziyette bulunduklarını, bu kardeşlerden birinin, diğer kardeşlerinden farklı olarak yüz üstü yatar vaziyette olduğunu tespit ettikleri belirtildi.

Mimar Sinan'daki arkadaşları da talepte bulunmuş

Öte yandan ailenin yakın dostu olduğunu belirten Serpil Alkan'ın dışında Oya Yetişkin'in Mimar Sinan Üniversitesi'nden arkadaşlarının da cenazeleri almak için savcılığa talepte bulundukları öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir" denildi.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿ "Ben ölürsem onları da öldürürüm”

Öte yandan 4 kardeşin 35 senelik aile dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, cenazelerin kendisine verilmesi için savcılığa başvuruda bulundu. Alkan,çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

Oya Yetişkin'in, Mimar Sinan Okulu'nda modellik yaptığını söyleyen Alkan, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasına şöyle:

Annesi vefat ettikten sonra bayağı borçlanmıştı. Annesinin de borçları vardı. 'Kredi çektim Serpil. Ama bayağı bir ödedim, 3-4 sene kaldı emekliliğime' demişti. Durumları kötüydü. Kız kardeşi 130 kilo falandı. Abla-kardeş bunlar devamlı depresyon ilacı içiyordu. İnsanlardan nefret ediyorlardı. En son konuştuğumuzda, 'İnsanlar çok hain, insanlardan nefret ediyorum. Hayvanlar daha iyi. Keşke benim kardeşim sen olsaydın' demişti. Oya, 'Ben ölsem bu kardeşlerim ne yapar? Abim çalışmıyor, kardeşlerim de öyle. Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti 1 sene evvel. Yani böyle bir şey tasarlandığının jetonu sonradan düştü bana. 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' dedi.

"Bir ekmeğe bile muhtaç durumdalardı"

'Günah, bunların ne günahı var? Öleceksen bunları neden götürüyorsun?' dedim. Kızdım, hatta yapma öyle şeyler dedim. Ev sahibi çıkarmak istiyordu, kirayı artırmışlar. Bir ekmeğe bile muhtaç durumdalardı. Ben elimden gelen her şeyi yapıyordum. En son dün duydum, 600 lira elektrik parası gelmiş, kesmişler. Çok acı bir şey.

#olayın geçmişi

İstanbul Fatih'te 6 Kasım gecesi bir dairede "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not bulundu. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt 54 yaşındaki Oya, 60 yaşındaki Kamuran ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Bu haberi de okudular Fatih'te 4 kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili Oya Yetişkin’in arkadaşı konuştu







