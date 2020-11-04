Türkiye 4 Kasım corona virüs tablosu

4 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

4 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 4 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 144 bin 416 olurken, hasta sayısı 2 bin 391 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 77 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 841 hasta ise iyileşti.

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Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2 bin 391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.


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