4 Kasım corona virüs tablosu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 144 bin 416 olurken, hasta sayısı 2 bin 391 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 77 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 841 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2 bin 391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.







