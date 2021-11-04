Dolardaki hareketlilik devam ediyor. Ekim ayında rekor seviyelere ulaşan dolar fiyatı kasım ayına daha sakin girdi. Döviz piyasasının gözü ise Amerika Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti. 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşen FED toplantının ardından ‘1 dolar kaç TL oldu?’ ‘4 Kasım dolar/TL kuru kaç lira?’ soruları da daha sık sorulmaya başlandı…

4 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,6932 TL

ABD doları satış: 9,6992 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,2371 TL

Euro satış: 11,2521 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?