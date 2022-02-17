Türkiye 4 katlı binada yangın! Bir kişi hayatını kaybetti

4 katlı binada yangın! Bir kişi hayatını kaybetti

Türkiye

4 katlı binada yangın! Bir kişi hayatını kaybetti

Pendik'te 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 84 yaşındaki Ahmet Uçar hayatını kaybetti.

17 Şubat 2022, Perşembe 08:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, saat 04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden bir anda yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Daire içerisinde yapılan duman tahliyesinin ardından yapılan incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları sonucunda dairede tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Uçar'ın (84) yanarak feci şekilde can verdiği ortaya çıktı. Uçar'ın daha önce geçirdiği ameliyat sonucu iki bacağının da olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, yangının çıktığı dairede uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların sonlanmasının ardından Uçar'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



DHA


İlgili Haberler
İntihar girişiminde astsubayı subayı vurdu! Sahte bomba düzenekli intihar girişimi...


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hollanda’nın başarısını tekrarlamak mümkün
Hakan Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İntihar girişiminde astsubayı subayı vurdu! Sahte bomba düzenekli intihar girişimi...