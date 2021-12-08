4 kilometre yol gerek! Okul yolunda ölüm yolculuğu!

Diyarbakır Silvan'da 23 haneli Usluca Mahallesi’nde yaşayanlar, 1999’da Batman Barajı’nın açılmasıyla daha yüksek noktalara taşındı. Mahallenin büyük bölümü baraj sularının altında kaldı, yollar kayboldu. Bu durum en çok okula giden çocukları etkiledi. Velilerden Mirza Orakçı, Silvan Malabadi İlkokulu ve Ortaokulu'na giden 3 çocuğu için teneke havalandırma borularından sandal yaptı. Bahçe küreklerinin de sapını uzatıp kayık küreği haline getirdi.

BARAJ GÖLÜNÜ SANDALLA GEÇİYORLAR

Her sabah 08.00’de başlayan dersleri için 06.00’da uyanan öğrenciler, tepedeki evlerinden önce aşağı 15-20 dakika yürüyor. Daha sonra babaları ya da amcaları tarafından derinliği 60 metrelik baraj gölünü sandalla geçip, servis aracına biniyorlar. Rüzgarlı havalarda ise okula gidemiyorlar.









4 KİLOMETRE YOL GEREKLİ

Cefakar baba Mirza Orakçı “3 yıl önce belediyeden talep ettik. 4 kilometre yol yapılsa, bu zorlu yolculuk da biter” diyor.

Baraj gölü nedeniyle mahalle ikiye bölündü. Okulun olduğu tarafa servis var ancak gölün diğer kıyısında kalan çocuklar için okul yolu ölüm yolundan farksız. 3, 4 ve 7’nci sınıfa giden Orakçı Ailesi’nin çocukları yağmurlu, sisli, fırtınalı günlerde çoğu zaman bu tehlikeli yolculuğu yapmayı göze alamıyor. Okuldan geri kalıyorlar.