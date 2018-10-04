18 yaşındaki iki genç, 4 kişilik bir aileye saldırdı

ABD'de iki gencin bir aileye saldırması dünyada yankı uyandırmıştı. Olay dünya çapında etki yarattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

BİR ANDA SALDIRIYORLAR

Görüntüler iki kadının kamyonetin yanında beklemesiyle başlıyor. Ardından kadraja saldırganlar giriyor. Önce kadına yumruk atıyorlar. Ardındansa var güçleriyle saldırmaya başlıyorlar.

Çığlıkların yükseldiği olayda, kamyonetteki dört kişilik aile iki gençten defalarca darbe alıyor. 55, 48, 47 ve 11 yaşlarındaki mağdurlar, 18 yaşındaki Brandon Clanton ve Julia Marie Napiontek isimli saldırganları tanımadıklarını ve kendilerini niye dövdükleri konusunda bir fikirleri olmadığını söyledi.

Olayın görüntülerinin Facebook’ta paylaşılmasıyla yakalanan saldırganlar, şimdi mahkemeye çıkmayı bekliyor. Julia Marie Napiontek, dövdüğü kişilerden birinin kendisine çakıyla saldırdığını iddia etti.

Güvenlik güçlerini gören Brandon Clanton’ın, polislerden kaçmaya çalıştığı da olayla ilgili verilen detaylar arasındaydı.











































