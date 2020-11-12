4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı
Fraport TAV Antalyaspor´da 3 futbolcu ve 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
12 Kasım 2020, Perşembe 20:06 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" denildi.
DHA
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