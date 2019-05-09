4 kız sporcuyu taciz etmişti! 239 yıla kadar hapis cezası istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz Ö.'nün (64) sahibi olduğu spor kulübünde eğitim alan 14-17 yaş aralığındaki 4 kız çocuğunun ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Savcılıkta pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, Yavuz Ö.'nün özel ders verme bahanesiyle çağırdığı spor salonunda kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Yavuz Ö., disiplinli bir hoca olması nedeniyle çocukların yemesinden içmesine her şeylerine karıştığını, sigara ve alkol kullanmamaları, okula devamsızlık yapmamaları konusunda kendilerini sık sık uyardığını, bu disiplin anlayışından dolayı öğrencilerin iftirasına maruz kaldığını ileri sürdü.

Soruşturma sonucunda Yavuz Ö. hakkında "cinsel istismar", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırlayan savcılık, sanığın 101 yıldan 239 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianame, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Öte yandan, Yavuz Ö.'nün başka çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir yargılaması daha olduğu öğrenildi. (AA)