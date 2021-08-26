Bebeklik 4 Malzemeli şekersiz muhallebi

4 Malzemeli şekersiz muhallebi

Bebeklik

4 Malzemeli şekersiz muhallebi

Çocuklarını sağlıklı beslemeye özen gösteren ebeveynlerin, gebelerin, emziren annelerin veya sadece sağlıklı beslenmek isteyen bireylerin rahatlıkla tüketebileceği oldukça kolay ve lezzetli bir tarifim var. Hem de bu tarifte eklenti şeker yok, sadece pekmezin kendi şekeri var. //Diyetisyen Burcu Akgül Şen

26 Ağustos 2021, Perşembe 12:22 Son Güncelleme:
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İhtiyacınız olan 4 malzeme:

Yarım litre süt 6 silme çorba kaşığı yulaf ezmesi 5 çorba kaşığı üzüm pekmezi 15 adet fındık İlk olarak yulaf ezmesi ve sütü karıştırarak orta ateşte kaynatın, sonrasında blenderize edin. Biraz soğuduktan sonra pekmezini ilave edin ve karıştırın. (“biraz soğuduktan sonra” kısmı mühim) Beş porsiyona bölün ve üzerlerine de 3’er tane parçalanmış fındık dökün. İster ılık, ister soğuk olarak tüketebilirsiniz. Tatlı ihtiyacını fazla hisseden bireylerin ılık bir şekilde tüketmesini tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun!

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