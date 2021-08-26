4 Malzemeli şekersiz muhallebi

İhtiyacınız olan 4 malzeme:

Yarım litre süt 6 silme çorba kaşığı yulaf ezmesi 5 çorba kaşığı üzüm pekmezi 15 adet fındık İlk olarak yulaf ezmesi ve sütü karıştırarak orta ateşte kaynatın, sonrasında blenderize edin. Biraz soğuduktan sonra pekmezini ilave edin ve karıştırın. (“biraz soğuduktan sonra” kısmı mühim) Beş porsiyona bölün ve üzerlerine de 3’er tane parçalanmış fındık dökün. İster ılık, ister soğuk olarak tüketebilirsiniz. Tatlı ihtiyacını fazla hisseden bireylerin ılık bir şekilde tüketmesini tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun!