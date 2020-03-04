4 Mart 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
4 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor. Dizi ve programlar arasından hangisinin daha çok izleneceği ayrı bir merak konusu olurken izleyiciler günlerini izleyeceği yayınlara göre planlayıp geç kalmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 4 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
04 Mart 2020, Çarşamba 08:44 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
FOX TV 20.00: Öğretmen
İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un rol aldığı ‘Öğretmen’ ilk bölümüyle ekranda: Zeynep, Akif ile nişanlandığı gün Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe başlar. Bu olaydan bir sene sonra Akif, aynı lisede fizik öğretmeni olarak 12A sınıfına girer. Öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır.
Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2 kolaj bölümü
Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.
ATV 20.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Osman Bey’in Samsa Çavuş ile giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Dündar, Osman Bey’e karşı yeni hamleler planlar. Cengiz Han’ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey, Samsa Çavuş’un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay, Bala Hatun’u hedef alır.
SHOW TV 20.00: Zemheri
Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin rol aldığı ‘Zemheri’de: Ayaz, Ertan ile evlenen Firuze’ye hesap sorar. Firuze’nin sözleri Ayaz’ı hayal kırıklığına uğratır. Doktordan haber alan Berrak, büyük bir koz elde eder. Kızının Ertan ile evlendiğini öğrenen Yaşar şok olur. Ertan, küçük bir davetle evliliklerini duyurmak ister.
CNN TÜRK 20.45: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk olacak. Bahar Kalkanı Harekatı, Rusya ve ABD ile ilişkiler ve göçmen stratejisi hakkında gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi, Murat Çelik soracak, Bakan Soylu yanıtlayacak.
4 Mart 2020 Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
4 Mart 2020 Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
4 Mart 2020 Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 jet Sosyete
4 Mart 2020 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Hayat Sevince Güzel
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Öğretmen
4 Mart TRT 1 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 İncir Ağacı
07:00 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
4 Mart 2020 Çarşamba TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
4 Mart 2020 Çarşamba Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zemheri
4 Mart 2020 Kanal 7 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
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