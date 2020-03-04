4 Mart 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

FOX TV 20.00: Öğretmen

İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un rol aldığı ‘Öğretmen’ ilk bölümüyle ekranda: Zeynep, Akif ile nişanlandığı gün Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe başlar. Bu olaydan bir sene sonra Akif, aynı lisede fizik öğretmeni olarak 12A sınıfına girer. Öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır.

Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2 kolaj bölümü

Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.

ATV 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Osman Bey’in Samsa Çavuş ile giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Dündar, Osman Bey’e karşı yeni hamleler planlar. Cengiz Han’ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey, Samsa Çavuş’un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay, Bala Hatun’u hedef alır.

SHOW TV 20.00: Zemheri

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin rol aldığı ‘Zemheri’de: Ayaz, Ertan ile evlenen Firuze’ye hesap sorar. Firuze’nin sözleri Ayaz’ı hayal kırıklığına uğratır. Doktordan haber alan Berrak, büyük bir koz elde eder. Kızının Ertan ile evlendiğini öğrenen Yaşar şok olur. Ertan, küçük bir davetle evliliklerini duyurmak ister.

CNN TÜRK 20.45: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk olacak. Bahar Kalkanı Harekatı, Rusya ve ABD ile ilişkiler ve göçmen stratejisi hakkında gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi, Murat Çelik soracak, Bakan Soylu yanıtlayacak.





4 Mart 2020 Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





4 Mart 2020 Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2





4 Mart 2020 Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 jet Sosyete





4 Mart 2020 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Hayat Sevince Güzel

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Öğretmen





4 Mart TRT 1 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek





4 Mart 2020 Çarşamba TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir





4 Mart 2020 Çarşamba Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zemheri





4 Mart 2020 Kanal 7 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane



