Türkiye 4 Mart 2021 korona tablosu

4 Mart 2021 korona tablosu

Türkiye

4 Mart 2021 korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 4 Mart 2021 koronavirüs tablosunun güncel rakamları...

04 Mart 2021, Perşembe 21:36 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 685 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi. Test sayısı 33 milyon 716 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, vefat sayısı 28 bin 839, ağır hasta sayısı 1220 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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