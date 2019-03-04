4 Mart Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından geçildi. Yarışma "Yeşilay Haftası"nda sigaranın zararlarına dikkat çekerek "Bugünkü ipucumuz bağımlılıklarla mücadelesinde 99. yaşını kutlayan Yeşilay’dan geliyor! Yeşilay, pasif içicilik ve sigaranın zararları konusunda dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Sokaklarda göremeyeceğimiz şekilde giyinen kişiler, broşürler dağıtarak pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekmeye çalıştı. Peki bu kıyafet hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?" şeklinde soruyu yöneltiyor.

CEVAP: ASTRONOT

Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur.