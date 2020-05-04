4 Mayıs TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? KanalD, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 4 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
04 Mayıs 2020, Pazartesi 09:39 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Recep İvedik 3
Recep İvedik 3 Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Babaannesinin ölümünden sonra Recep depresyona girer. Bakkal Salih’ten, psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiçbiri derdine çare olmaz. Tam bugünlerde uzak akrabası Zeynep çıkagelir. Üniversite öğrencisi olan Zeynep, bir süre Recep’in evinde kalacaktır.
CNN TÜRK 20.30: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de koronavirüsle mücadele her yönüyle mercek altına alınacak. Rakamların verdiği işaretleri ve normalleşme adımlarını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı ve sağlık politikasıyla ilgili dünyadaki son gelişmeleri Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu değerlendirecek. Salgının merkezi haline gelen Amerika’da sokakların nabzını New York’tan canlı yayınla Ali Çınar tutacak.
TRT1 22.05: Soru Küpü
TRT 1’in korona günlerine özel hazırladığı sosyal oyun programı ‘Soru Küpü’ne oyuncular Zafer Algöz ve Ekin Türkmen konuk olacak. Çevresi ekranlarla dolu yapay zeka ürünü küpler bu hafta Özel ve Gedikli ailelerinin kapısına bırakılacak. Ev halkı tarafından içeriye alınan küp; genel kültür, sanat, medya, günlük yaşam, bilim, edebiyat, teknoloji ve ülkemiz hakkında sorular soruyor. Soruların 5’ini doğru cevaplayan aile 5 bin TL’nin sahibi oluyor.
ATV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Recep İvedik 3
22:30 Recep İvedik 3
STAR TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.45 Kiralık Aşk
12:45 Evde Hareket Zamanı
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Görevimiz Tehlike
23:00 Görevimiz Tehlike
FOX TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Cingöz Recai
23:00 Tehlikeyle Flört
TRT 1 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:20 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:45 Soru Küpü
23:05 Mesnevi'den Hikayeler
23:30 0Kuşlarla Yolculuk
00:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
TV8 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
07:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10.30 Survivor Ekstra
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sağ Salim
22:30 Güldür Güldür Show
Kanal 7 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 İffet
11:05 Kezban Yenge
12:40 Adak
14.20 Yemin
16:00 Masum (yeni dizi)
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Çağrı
a2 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla