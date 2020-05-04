Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Recep İvedik 3

Recep İvedik 3 Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Babaannesinin ölümünden sonra Recep depresyona girer. Bakkal Salih’ten, psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiçbiri derdine çare olmaz. Tam bugünlerde uzak akrabası Zeynep çıkagelir. Üniversite öğrencisi olan Zeynep, bir süre Recep’in evinde kalacaktır.

CNN TÜRK 20.30: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de koronavirüsle mücadele her yönüyle mercek altına alınacak. Rakamların verdiği işaretleri ve normalleşme adımlarını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı ve sağlık politikasıyla ilgili dünyadaki son gelişmeleri Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu değerlendirecek. Salgının merkezi haline gelen Amerika’da sokakların nabzını New York’tan canlı yayınla Ali Çınar tutacak.

TRT1 22.05: Soru Küpü

TRT 1’in korona günlerine özel hazırladığı sosyal oyun programı ‘Soru Küpü’ne oyuncular Zafer Algöz ve Ekin Türkmen konuk olacak. Çevresi ekranlarla dolu yapay zeka ürünü küpler bu hafta Özel ve Gedikli ailelerinin kapısına bırakılacak. Ev halkı tarafından içeriye alınan küp; genel kültür, sanat, medya, günlük yaşam, bilim, edebiyat, teknoloji ve ülkemiz hakkında sorular soruyor. Soruların 5’ini doğru cevaplayan aile 5 bin TL’nin sahibi oluyor.





ATV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Recep İvedik 3

22:30 Recep İvedik 3





STAR TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

12:45 Evde Hareket Zamanı

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Görevimiz Tehlike

23:00 Görevimiz Tehlike





FOX TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Cingöz Recai

23:00 Tehlikeyle Flört





TRT 1 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:20 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:40 Vefa Dediğin

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:45 Soru Küpü

23:05 Mesnevi'den Hikayeler

23:30 0Kuşlarla Yolculuk

00:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre





TV8 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

07:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10.30 Survivor Ekstra

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sağ Salim

22:30 Güldür Güldür Show





Kanal 7 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 İffet

11:05 Kezban Yenge

12:40 Adak

14.20 Yemin

16:00 Masum (yeni dizi)

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Çağrı





a2 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla



