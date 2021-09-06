4 mevsim lastik pazarı yüzde 16 büyüyecek

Pandemi sürecinde duraklayan lastik sektörü bugünlerde araçlara ürün yetiştiremiyor. Covid 19 salgını sürecinde bireysil araç kullanımı dururken lojistik ve nakliye araçları durmadan hareket ettiler. Kamyonet grubunda, küçük araçlarda uluslararası nakliyede çok büyük artışlar oldu. Madencilikte de ağır vasıta lastik talebinde yükselme yaşandı. Binek grubunda pandemi döneminde küçülen talep açılmaların başlamasıyla tekrar canlandı. Sektör temsilcilerinden Sertan Akçagöz şunları kaydetti:

Şu anda tüm lastik fabrikaları talep artışına yetişmeye çalışıyor. Özellikle 4 mevsim lastiğinde önümüzdeki 5 senden yüzde 16’lık bir büyüme bekliyoruz. Biz kendi içimizde pazardan daha fazla büyüyoruz. Premium grubu biraz daha fazla kış lastiği veya 4 mevsim kullanmaya başladı. Çünkü araç yüksek 17 jant veya 18 jant. Araç 14-15 jant ise kış lastik ya da 4 mevsim lastik tercihi azalıyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki 4 mevsimin satışları 5 yılda yüzde 16 kadar artacak.Halen Türkiye’de yüzde 85 lastiği, yüzde 9 kış lastiği, yüzde 6 civarında 4 mevsim lastiği tercih edilmekte.

HER MEVSİMDE ETKİLİ

Sektör temsilcilerinden Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Gözde Alpaslan iklim değişikliklerinin tüketicileri 4 mevsim lastiği yönelttiğini belirterek, “Artık gün içinde bile hava değişimleri yaşanabiliyor. Sabah çıkıyorsunuz yaz öğleden sonra fırtına olabiliyor. Artık Cross Clımate yani 4 mevsim dendiğinde ne anladığınız önemli. Kışların yumuşak kışların geçtiği ve çok fazla varyansın olduğu yerde zaten doğal olarak bu ürüne gitmek daha mantıklı. Bu lastikler sahip oldukları sayısız ve bazen birbiriyle zıt gibi görünen performans özellikleri sayesinde yılın hangi döneminde olursa olsun sürücülerin karşılaşabileceği hava koşullarının çoğuyla başa çıkıyor. " dedi.