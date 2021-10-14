Siyaset 4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

Siyaset

4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP'li 2, CHP'li 1 ve TİP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

14 Ekim 2021, Perşembe 12:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

4 milletvekili hakkında Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na yollandı.

Gelen dosyalar arasında; Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait 1'er dosya bulunuyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bir suikast hikayesi...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP'nin HDP'ye bakışı
Murat Çelik
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Akar’dan çok net Suriye mesajı: ‘Gereken ne varsa yapılacak’