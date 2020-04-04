4 Nisan 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
4 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 2 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
04 Nisan 2020, Cumartesi 14:10 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Nisan 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Hep kazandırıyor
Emre Karayel’in sunduğu ‘Çarkıfelek’te; Ayşegül Ergin, Serkan Abuşka ve İlknur Göçmener yarışacak. Etaplar sonunda en çok puanı toplayanlar nakit para ya da Çarşı’dan alışveriş yapma hakkı kazanacak. Toplamda en yüksek puanı alan yarışmacı, finalde aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller için yarışacak. ■ KANAL D / 21.45
Seyfettin'in başı belada
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin rol aldığı ‘Kalk Gidelim’de: Sümbül adlı kadın köye gelip Seyfettin ile kimsenin bilmediği bir durumu olduğunu söyler. Seyfettin, kadını tanımıyorum dese de tüm aileyi inandırmak zordur. Sümbül’ün elinde gençlik yıllarına ait bir fotoğraf vardır. Öte yandan Meryem, Ercan’a hamile olduğunu söyler. ■ TRT 1 / 20.00
Kolaj eğlence
Radyocu Polat Labar’ın sunduğu ‘Gece Kafası’, en eğlenceli anlarından oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Ünlü konuklar, sürprizlerle dolu stüdyo aksiyonları ve şakalar, cumartesi gecenize keyif katacak. ■ teve2 / 23.30
Gıda stoklarında sorun var mı?
POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuk olacak. Programda, ‘Karantina süreci, tarım ve hayvancılığı nasıl etkiledi?’, ‘Türkiye gıda stoklarıyla ilgili sorun yaşar mı?’, ‘Tarım ve hayvancılıkta hangi önlemler alındı?’, ‘Üretici nelere dikkat etmeli?’ gibi sorular yanıt bulacak. ■ CNN TÜRK 10.00
Çeşit çeşit lezzetler
Şef Arda Türkmen’in lezzetli üç tarif verdiği ‘Arda’nın Mutfağı’, her cumartesi ekrana geliyor. Arda Türkmen’in bugünkü menüsünde; fırında top köfte, patlıcanlı makarna ve irmikli puding var. ■ KANAL D / 13.00
Kanal D yayın akışı
07.00 Akasya Durağı
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14.00 Arka Sokaklar
16.00 Ben Bilmem Eşim bilir
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Yüz Numaralı Adam
21.45 Çarkıfelek
00.45 Galip Derviş
01.45 Kuzey Güney
03.30 Müzik Arası
04.30 Yalancı Damat
Star TV yayın akışı
07.30 Çilek Kokusu
10.00 Sinema: Hayat Sevince Güzel
12.00 Tülin Şahin ile Moda
13.00 Jet Sosyete
15.45 Erkenci Kuş
18.45 Ana Haber
20.00 Sinema: Fantastik Canavarlar
22.45 Sinema: Fantastik Canavarlar
01.15 Yerli Dizi: Güzel Köyle
ATV yayın akışı
07.30 Haftasonu Haber
10.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13.00 Yerli Dizi: Kardeş Payı
16.00 Yerli Dizi: Bir Zamanlar Çukurova
19.00 Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Sinema: Salyut 7
05.10 Yerli Dizi: Seviyor Sevmiyor
Show TV yayın akışı
06.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14.00 Sinema: Kalbimin Efendisi
16.15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18.45 Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’
00.15 Sinema: Kurtuluş Günü Felaketi
FOX yayın akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Dostumun Dünyası
13.00 Şevkat Yerimdar
15.30 Zümrüdüanka
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Hababam Sınıfı Askerde
22.30 Sinema: Maskeli Beşler Irak
00.30 Yerli Dizi: Zümrüdüanka
02.45 Aşk Yeniden
CNN TÜRK yayın akışı
06.00 Haber
07.00 Güne MerhabaHafta Sonu
08.10 Sağlık Kontrolü
09.00 Haber
10.00 Hafta Sonu
11.00 Haber
13.00 Haber
15.00 Haber
15.30 Klinik
16.00 Haber
18.00 5N 1K
19.00 Ana Haber
21.00 CNN TÜRK Masası
01.00 Gece Haberleri
teve2 yayın akışı
06.00 Kavak Yelleri
07.45 Çocuklar Duymasın
10.00 Geniş Aile
12.15 Rehber
13.30 Sen de Yap
14.30 Küçük Ağa
16.30 Zalim İstanbul
19.45 Yarışma: Kelime Oyunu
21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23.30 Gece Kafası
01.30 Zalim İstanbul
TV8 yayın akışı
07.00 Oynat Bakalım
09.00 Yollardayız
10.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
13.00 Hastanede Hayat
14.00 O Ses Türkiye
15.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir
02.45 Komedi Türkiye
TRT 1 yayın akışı
05.25 Küçük Hanımefendi
07.10 Beni Böyle Sev
09.45 Tozkoparan
11.10 Ege’nin Hamsisi
14.15 Tek Yürek
17.20 3’te 3 Tarih
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00.15 Ya İstiklal Ya Ölüm
02.50 Ege’nin Hamsisi