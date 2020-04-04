4 Nisan 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Nisan 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Hep kazandırıyor

Emre Karayel’in sunduğu ‘Çarkıfelek’te; Ayşegül Ergin, Serkan Abuşka ve İlknur Göçmener yarışacak. Etaplar sonunda en çok puanı toplayanlar nakit para ya da Çarşı’dan alışveriş yapma hakkı kazanacak. Toplamda en yüksek puanı alan yarışmacı, finalde aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller için yarışacak. ■ KANAL D / 21.45

Seyfettin'in başı belada

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin rol aldığı ‘Kalk Gidelim’de: Sümbül adlı kadın köye gelip Seyfettin ile kimsenin bilmediği bir durumu olduğunu söyler. Seyfettin, kadını tanımıyorum dese de tüm aileyi inandırmak zordur. Sümbül’ün elinde gençlik yıllarına ait bir fotoğraf vardır. Öte yandan Meryem, Ercan’a hamile olduğunu söyler. ■ TRT 1 / 20.00

Kolaj eğlence

Radyocu Polat Labar’ın sunduğu ‘Gece Kafası’, en eğlenceli anlarından oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Ünlü konuklar, sürprizlerle dolu stüdyo aksiyonları ve şakalar, cumartesi gecenize keyif katacak. ■ teve2 / 23.30

Gıda stoklarında sorun var mı?

POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuk olacak. Programda, ‘Karantina süreci, tarım ve hayvancılığı nasıl etkiledi?’, ‘Türkiye gıda stoklarıyla ilgili sorun yaşar mı?’, ‘Tarım ve hayvancılıkta hangi önlemler alındı?’, ‘Üretici nelere dikkat etmeli?’ gibi sorular yanıt bulacak. ■ CNN TÜRK 10.00

Çeşit çeşit lezzetler

Şef Arda Türkmen’in lezzetli üç tarif verdiği ‘Arda’nın Mutfağı’, her cumartesi ekrana geliyor. Arda Türkmen’in bugünkü menüsünde; fırında top köfte, patlıcanlı makarna ve irmikli puding var. ■ KANAL D / 13.00

Kanal D yayın akışı

07.00 Akasya Durağı

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Arka Sokaklar

16.00 Ben Bilmem Eşim bilir

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Yüz Numaralı Adam

21.45 Çarkıfelek

00.45 Galip Derviş

01.45 Kuzey Güney

03.30 Müzik Arası

04.30 Yalancı Damat

Star TV yayın akışı

07.30 Çilek Kokusu

10.00 Sinema: Hayat Sevince Güzel

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Jet Sosyete

15.45 Erkenci Kuş

18.45 Ana Haber

20.00 Sinema: Fantastik Canavarlar

22.45 Sinema: Fantastik Canavarlar

01.15 Yerli Dizi: Güzel Köyle

ATV yayın akışı

07.30 Haftasonu Haber

10.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13.00 Yerli Dizi: Kardeş Payı

16.00 Yerli Dizi: Bir Zamanlar Çukurova

19.00 Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Sinema: Salyut 7

05.10 Yerli Dizi: Seviyor Sevmiyor

Show TV yayın akışı

06.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14.00 Sinema: Kalbimin Efendisi

16.15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18.45 Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’

00.15 Sinema: Kurtuluş Günü Felaketi

FOX yayın akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Dostumun Dünyası

13.00 Şevkat Yerimdar

15.30 Zümrüdüanka

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Hababam Sınıfı Askerde

22.30 Sinema: Maskeli Beşler Irak

00.30 Yerli Dizi: Zümrüdüanka

02.45 Aşk Yeniden

CNN TÜRK yayın akışı

06.00 Haber

07.00 Güne MerhabaHafta Sonu

08.10 Sağlık Kontrolü

09.00 Haber

10.00 Hafta Sonu

11.00 Haber

13.00 Haber

15.00 Haber

15.30 Klinik

16.00 Haber

18.00 5N 1K

19.00 Ana Haber

21.00 CNN TÜRK Masası

01.00 Gece Haberleri

teve2 yayın akışı

06.00 Kavak Yelleri

07.45 Çocuklar Duymasın

10.00 Geniş Aile

12.15 Rehber

13.30 Sen de Yap

14.30 Küçük Ağa

16.30 Zalim İstanbul

19.45 Yarışma: Kelime Oyunu

21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23.30 Gece Kafası

01.30 Zalim İstanbul

TV8 yayın akışı

07.00 Oynat Bakalım

09.00 Yollardayız

10.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

13.00 Hastanede Hayat

14.00 O Ses Türkiye

15.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir

02.45 Komedi Türkiye

TRT 1 yayın akışı

05.25 Küçük Hanımefendi

07.10 Beni Böyle Sev

09.45 Tozkoparan

11.10 Ege’nin Hamsisi

14.15 Tek Yürek

17.20 3’te 3 Tarih

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

00.15 Ya İstiklal Ya Ölüm

02.50 Ege’nin Hamsisi