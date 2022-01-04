Magazin 4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV
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4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV

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4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV

4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı, dizilerin pek çoğunun yeni yıl arasına girmesi nedeniyle sinema severlere yönelik filmlerle dolu, gündüz kuşağı ise normal yayın akışına kaldığı yerden devam ediyor. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV’nin bugünkü yayın akışı…

04 Ocak 2022, Salı 14:55 Son Güncelleme:
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4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışında akşam saatlerinde Kanal D ekranlarında önce Derinlerdeki Dehşet sonra da Savaş Gemisi, Star TV’de Uçuş Planı isimli yabancı Kanal D0 filmleri izleyicinin karşısına çıkacak. Aynı saatlerde Fox TV’de Eski Köye Yeni Adet isimli yerli sinema ekranlarda yer alırken, ilerleyen saatlerde TRT1’de Kovan, Show TV’de Ağır Romantik ve yine Star TV’de Deli Bal isimli yerli sinema filmleri seyirci ile buluşacak. İşte, 4 Ocak 2022 Salı Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV Kanal D1…

4 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
  • 22:30 Savaş Gemisi (Yabancı Sinema)
  • 00:45 Derinlerdeki Dehşet(Yabancı Sinema)
  • 02:45 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
  • 02:15 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
  • 03:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:05 Maria İle Mustafa
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Destan (Özel Bölüm)
  • 22:20 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit (Yabancı Sinema)
  • 00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit (Yabancı Sinema)
  • 02:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 04:40 Maria İle Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Söz
  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Kaderimin Oyunu
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)
  • 22:00 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)
  • 00:00 Delibal (Yerli Sinema)
  • 02:00 Delibal (Yerli Sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:05 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mahrem
  • 22:00 Kovan (Yerli Sinema)
  • 00:00 112 Acil Çağrı
  • 01:15 Kovan (Yerli Sinema)
  • 03:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:00 Yerli Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
  • 22:30 Maske Kimsin Sen?
  • 00:30 Mahkum
  • 03:00 En Hamarat Benim
  • 05:45 Kadın

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