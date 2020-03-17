Basketbol 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Basketbol

4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

17 Mart 2020, Salı 23:21 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA’den hastalık haberleri gelmeye devam ediyor. Brooklyn Nets Kulübü’nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi. İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.


DHA

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