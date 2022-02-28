Basketbol 4 Rus takımının maçları askıya alındı

4 Rus takımının maçları askıya alındı

Basketbol

4 Rus takımının maçları askıya alındı

EuroLeague, Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'un Turkish Airlines EuroLeague'e; Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 21:56 Son Güncelleme:
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EuroLeague, gerçekleştirilen toplantı sonrası Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle 4 Rus kulübünün Avrupa organizasyonlarına katılımlarını askıya aldığını açıkladı.

Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg Turkish Airlines EuroLeague'e Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alan EuroLeague, sürecin olumlu seyretmemesi halinde lig sıralamalarının belli olması adına Rus takımlarının tüm sezon maçlarını iptal edeceğini duyurdu.

İSTANBUL, (DHA)

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