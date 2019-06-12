4 saatlik oda 80 euro duş 15 euro

Odaları günlük ve saatlik olarak satılan havalimanı otelinde 4 saatlik oda 80 Euro’dan (520 TL) başlıyor. Sadece duş almanın fiyatı ise 15 Euro (100 TL).

SAAT BAŞI ÜCRET

Terminalin iki ayrı kısmında hizmet veren otel, Yotelair (hava) ve Yotel (kara) olarak ayrılıyor. Hava tarafında yani pasaport kontrolünden sonraki kısımda 174 oda bulunuyor. Hava tarafındaki odaların 102 tanesi saatlik odalar. Bu odalar 13 metrekareden başlıyor. 4 saati geçtikten sonra ise her saat başına 10 Euro ödeniyor. Örneğin 5 saat kalan 90 Euro ödüyor.

5 TANE DE SÜİT

Odaların 277 tanesi ise Yotel’de yani kara tarafında. Odalar 30 metrekareye kadar çıkıyor. Bu odalar genelde gecelik satılıyor ancak ihtiyaç dahilinde saatlik de kullanılabiliyor. 5 tane de süit oda bulunuyor. 25 bin metrekare alana yayılan otelde, iş insanları için toplantı salonu ve iki kişilik özel görüşme salonları var.

BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Otele yoğun ilgi olduğunu ve beklentinin üstünde talep aldıklarını söyleyen Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, saatlik odaları günde 5 kez satabileceklerini söyledi ve ekledi: “Amacımız aynı odayı günde 2 veya 3 kere satabilmek. Bu bile çok zor ama bu şekilde çalışıyoruz. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten size yüzde 200 doluluğu vermiş oluyor. Sadece duş da alınabiliyor. Bir duşun maliyeti 15 Euro. Duşa yolcuların ilgisi çok iyi” diye konuştu.