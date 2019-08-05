4 saatte 2 ton çöp topladılar

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokol kapsamında Ortakent’teki Ali Kelle Ormanı ve Kabakum mevkiisinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

2 TON ATIK TOPLANDI

İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte daha önce Adaboğazı ve Değirmenler bölgelerini temizleyen hükümlüler, bu kez de Ortakent’te çalıştı. Yapılan temizlik çalışmasında 4 saatte 2 ton 180 kilo atık toplandı. Toplanan atık malzemelerin çoğunun, cam, plastik ve teneke içecek kutularından oluştuğu görüldü.

DHA