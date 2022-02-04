Türkiye 4 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

4 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

4 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; 111 bin 157 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

04 Şubat 2022, Cuma 19:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 157 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 oldu. Bir günde toplam 468 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 536 olarak kaydedildi.

 Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,56 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,61 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 735 bin 468’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" dedi.

İHA


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