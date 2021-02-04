Ekonomi 4 Şubat altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

4 Şubat altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Ekonomi

4 Şubat altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2021 tarihli güncel altın fiyatları..

04 Şubat 2021, Perşembe 19:45 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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