Türkiye 4 Şubat corona virüs tablosu

4 Şubat corona virüs tablosu

Türkiye

4 Şubat corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Ağır hasta sayısı 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199’a yükseldi.

04 Şubat 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 627 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 206 bin 504'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, vefat sayısı 26 bin 467, ağır hasta sayısı 1501 oldu.

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