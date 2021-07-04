4 Temmuz korona tablosu
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 4 Temmuz 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
04 Temmuz 2021, Pazar 22:14 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA DUYURDU
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.
AA