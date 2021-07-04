4 Temmuz korona tablosu

Türkiye’de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA DUYURDU

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.

AA



