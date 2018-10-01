4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın Gara bölgesine hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün hava harekatı düzenlediği belirtildi.
Harekatın ardından yapılan ilk incelemelere göre, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA