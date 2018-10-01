4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın Gara bölgesine hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

01 Ekim 2018, Pazartesi 19:02 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 19:14
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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün hava harekatı düzenlediği belirtildi.

Harekatın ardından yapılan ilk incelemelere göre, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

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