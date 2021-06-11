Eğitim & Kariyer 4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı HKÜ’de gerçekleştirildi

4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı HKÜ’de gerçekleştirildi

Eğitim & Kariyer

4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı HKÜ’de gerçekleştirildi

Pandemi sürecinde önemi daha da perçinlenen medikal cihaz teknolojileri konusuna odaklanan 4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı (ICMD'2021) Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ)’de gerçekleştirildi.

11 Haziran 2021, Cuma 13:50 Son Güncelleme:
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Koordinatörlüğünü, HKÜ Rektör Yardımcısı, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yalçın İşler’in yaptığı konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Tıbbi sistemler, var olan Ar-Ge çalışmaları, sağlık sektöründeki problemler ve çözümleri gibi farklı boyutlarının ele alındığı konferans, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin gelişimlerini destekleyecek bir model olarak üniversitelerde yapılan Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra konuya ilişkin üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılmasının önemine değinen Rektör Dereli, “Ülkemizdeki medikal cihaz ve ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması gerekiyor. Tıbbi cihaz üretimi ve servis hizmetlerinin kalitesi, sağlık sektörünün gelişmesi açısından hayati önem taşıyor. Hastalıkların teşhisinin daha kolay ve daha doğru bir şekilde yapılabilmesi ve hastalıkların daha kısa sürede tedavi edilebilmesi, medikal cihazlar sektöründeki yenilikler ve gelişmeler ile doğru orantılıdır. Bilimsel toplantılar tüm bu yenilikler ve gelişmelerin tartışılması ve yaygınlaştırılması açısından önemli bir fırsat ve platform oluşturuyor” dedi.

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