Uzmanların çocukluğun başlangıç dönemi olarak tanımladığı bu dönemde ortaya çıkan bir sendromdur. Bu süreçte ben ve başkaları kavramları arasındaki ayrım derinleşir. Çocuğun kişiliği oluşmaya başladığı için olaylara karşı verdiği tepkilerde gözle görülür bir değişim yaşanır.

4 yaş sendromunun süresi ve belirtileri bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Bazı sendromlar sadece birkaç ay sürerken, bazıları 1 yıldan daha uzun sürebilir. Bu noktada ailelerin bebeklerine olan yaklaşımı büyük önem kazanır. Huzurlu bir aile ortamında büyüyen bebeklerin birçoğunda bu sendromun etkilerine rastlanmaz.

4 yaş sendromu nedenleri nelerdir?

4 yaş sendromu özellikle annesiyle arasında güvenli bağlanma oluşmamış erkek bebeklerinde görülür.

Bebeklikten çocukluğa geçiş süresince öz benlik kavramı oluşmaya başlar. Bununla birlikte bu dönemde, vücudun salgıladığı testosteron hormonu iki katına çıkar. Bu da çocuğun ailesine ve eve gelen yabancılara karşı sergilediği davranışlara olumsuz yansır.

Bu sendromun ana nedenleri fiziksel değişimlerdir. Uzmanlara göre ergenlikten önceki en zorlu geçiş süreci 3 -4 yaş arasında gerçekleşir. Bazı çocuklar fiziksel olarak daha geç geliştiği için sendrom 5 yaşında da görülebilir. Bu nedenle bazı kaynaklarda bu hastalık 4 -5 yaş sendromu olarak geçer.

Çevresel etkenler de bu sendromun ortaya çıkmasında belirleyicidir. Örneğin düzensiz aile hayatı ya da anne-baba arasında yaşanan tartışmalar, bebeğin psikolojisini doğrudan etkiler.

Sendrom ne zaman ve nasıl biter?

4 yaş sendromunun çocukların üzerindeki etkileri farklıdır. Sendromun etkilerini yoğun bir şekilde yaşayan çocuklar süre uzayabilir. Sendromun daha kısa sürede bitmesi için anne babaların daha anlayışlı ve ilgili olmaları gerekir.

4 yaş sendromunun belirtileri nelerdir?

Bu dönemde gözlemlenen en yaygın belirtilerden biri çocukların her teklife ve öneriye karşı cevabını vermeleridir. Uzmanlara göre çocuklar kendi kişiliklerini ortaya koymak ve benlik saygısı kazanmak için yapar. Onaylamak yerine reddetmek, tekrarlanan bir davranış kalıbı olur. Bazı durumlarda çocuklar, tam olarak anlamadığı sorulara bile direkt hayır cevabı verir.

4 yaş sendromunda sıklıkla inatlaşma görülür. Bazı çocuklarda inatlaşma ile birlikte öfke kontrolü sorunu da ortaya çıkar. En ufak bir şeye bile aşırı tepki gösterebilir ve uzun süre ağlayabilirler. Bununla birlikte yapmaktan hoşlandıkları şeyleri nedensiz bir şekilde istemedikleri de olur.

Bebekler, bu geçiş döneminde vücut dilini daha az kullanır. Örneğin 0- 3 yaş grupları bir şey istedikleri zaman parmağıyla işaret eder. 4 yaşından sonra işaret yerini ifadeye bırakır. Çocukla ailesi arasındaki sözlü iletişim ne kadar güçlü olursa aralarındaki bağ daha güçlü olacaktır. Doğru iletişim, sendromun çok daha kısa sürede atlatılması için son derece önemlidir.

Bu süreçte çocuklar, çevrelerine karşı daha duyarlı ve meraklı olur. Gelişen keşif duygusu ile birlikte herşeyin adını ve ne işe yaradıklarını öğrenmek isterler.

4 yaş sendromundaki çocuklara nasıl davranılmalıdır?

Öncelikli olarak aileler bunun bir geçiş süreci olduğunun farkında olmalı ve buna göre davranmalıdır. Bu nedenle ailelerin sert tepkiler göstermekten kaçınmaları ve daha anlayışlı olmaları gerekir. Çocuğun her istediğini yerine getirmek de sık yapılan hatalardan biridir. Ebeveynler çocuklarına hem katı cezalar hem de sürekli ödül vermekten kaçınmalıdır.

4 yaş sendromunda iletişim de son derece önemlidir. Sağlıklı bir iletişim kurmak için çocuklar bebek değil birey olarak görünmelidir.







