POSTA.COM.TR- İnanılmaz bir kurtuluş hikayesi de ABD'den geldi. Kentucky eyaletinin Princess Arch isimli bölgesinde ailesi ile birlikte tırmanış yapan ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk bir anlık ayağının kayması ile birlikte 21 metreden aşağı düştü. Kazayı ufak kesik ve sıyrıklarla atlatan çocuğun durumu arama kurtarma ekiplerini bile şaşırttı.

15 Ekim tarihinde ailesi ile birlikte tırmanış yapan 4 yaşındaki çocuk, bir anlık ayağının kayması ile yaklaşık 21 metrelik mesafeden aşağı doğru düşmeye başladı.

5 katlı bir bina yüksekliğinden yuvarlanarak düşen çocuk, yaklaşık 9 metrelik bir uçurumdan da düz olarak düştü. Küçük çocuğu peşinden koşarak yetişen babası kucaklayıp güvenli bir yere götürdü.

İngiliz basınından Mirror'un haberine göre kısa süre içerisinde Wolfe County Arama ve Kurtarma Ekibi (WCSART) olay yerine geldi. Ekipler, 21 metre yüksekten düşen çocuğun sadece ufak kesik ve sıyrıklarla atlatması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"MUCİZEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

WCSART ekibinden bir sözcü yaptığı açıklamada, "Çocuğun geçirdiği kazanın şiddetinden sonraki fiziksel durumu bir mucizeden başka bir şey değil." diye konuştu.

"Açık konuşmak gerekirse çocuğun tüm vücudu yara ve morluklarla doluydu" diyen sözcü, "Ama bu olabileceklerin yanında hiçbir şey" şeklinde sözlerini sonlandırdı.