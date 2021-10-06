4 yaşındaki Ferhat'tan acı haber geldi!
Şanlıurfa’da, üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Ferhat hayatını kaybetti.
06 Ekim 2021, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da, oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Ferhat Çakmak (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çakmak'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
Olay, bu sabah Ceylanpınar'a bağlı kırsal Yukarıdurmuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynayan Ferhat Çakmak'ın üzerine televizyon düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Gürültü üzerine odaya giren aile üyeleri, televizyon altında kalan Ferhat'ı ağır yaralı kurtararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Ferhat, ambulansla kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ölümüyle ailesi ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Ferhat Çakmak'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
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