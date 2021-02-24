4 yaşından küçük çocuklarda gıda boğulmalarına dikkat!

EN RİSKLİ YAŞLAR

Çene kasları gelişimini tamamlamadığı için 6 ay-3 yaş arası çocukların çiğneme ve yutma becerileri zayıftır. Ayrıca çocuklar objeleri sıklıkla ağzına koyar, ağızlarında yiyecek varken koşar, güler, ağlarlar. Öksürüp yabancı maddeyi dışarı atma kapasiteleri de erişkinlere göre zayıftır. Bütün bu etkenler onların yiyecek ya da katı cisimlerle boğulma riskini artırır. Yabancı cismin soluk yolunu tıkaması ne yazık ki ölümle sonuçlanabilir.

NASIL ÖNLEYEBİLİR?

Boğulmayı engellemek için 4 yaşından küçük çocukların aşağıdaki yiyecek ve maddelerden uzak tutulması gerekir: Fındık, fıstık, ayçekirdeği, ceviz gibi kuruyemişler, Sert veya yapışkan şekerler, sakız, Patlamış mısır, Elma, havuç, erik, bütün üzüm gibi sert ve kaygan yiyecekler, Etlerin küçük kemik parçaları, Düğme, bozuk para, küçük oyuncak parçaları, nazarlık, küpe gibi küçük eşyalar, Kalem kapakları, n Küçük piller, mıknatıslar, Balon.

İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Solunum yoluna besin veya madde kaçınca, ani gelişen nefes alamama, morarma, öksürük, öğürme, hırıltı gibi belirtilerle kendini gösterir. Büyük çocuklarda solunum yoluna kaçan madde veya yiyecek, Heimlich manevrası denilen müdahaleyle çıkarılabilir. Heimlich manevrasında, işlem uygulayacak kişi çocuğun arkasına geçer, ellerini göbeğin üst kısmına, göğüs kafesinin hemen altına yerleştirerek ani sıkıştırma hareketi yapar. Uygulanan bu basınçla solunum yolundaki yabancı cisim dışarı doğru itilip çıkarılabilir. İşleme, madde dışarı atılana kadar devam edilir.

Küçük bebeklerde ise bebek yüzüstü, başı aşağı doğru eğimli olacak şekilde bir elin üstüne yatırılır. Sonra diğer elle sırtına vurularak çıkarılmaya çalışılabilir. Bu işlem, madde dışarı atılıp bebek rahat nefes alana kadar devam ettirilmelidir. Ağız içinde görünen madde, onu içeri itmeyecek şekilde dikkatlice alınabilir. Görmeden, körlemesine, parmakla boğazdan çıkarmaya çalışmak, maddenin ya da besinin daha da içeri itilmesine neden olabilir. İlerleyen dakikalarda gerekirse suni teneffüse başlanıp, ambulans çağrılmalı. Yabancı madde solunum yollarını geçerek akciğer veya bronşlara indiyse yineleyen hırıltı, öksürük atakları ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu durumda hastanede bronkoskopi (ucunda ışıklı kamera bulunan cihaz) ile çıkarılması gerekir.





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