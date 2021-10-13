Türkiye 4 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! 67 yaşındaki kadın yakalandı

4 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! 67 yaşındaki kadın yakalandı

Türkiye

4 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! 67 yaşındaki kadın yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M. (67), saklandığı evde yakalandı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 19:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Emine M.'nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığı belirledi. Emine M., polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emine M., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)

İlgili Haberler
Van'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandıSon dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! O güne dikkat


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Tuhaf bir durum
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP'nin HDP'ye bakışı
Murat Çelik
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! O güne dikkat