4 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! 67 yaşındaki kadın yakalandı
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M. (67), saklandığı evde yakalandı.
13 Ekim 2021, Çarşamba 19:43 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Emine M.'nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığı belirledi. Emine M., polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emine M., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
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