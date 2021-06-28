4 yıllık bölümlerin (Lisans) başarı sıralamaları ve taban puanları: 4 yıllık sayısal ve sözle bölümlerin sıralamaları belli oldu mu 2021?
4 yıllık bölümlerin (Lisans) başarı sıralamaları ve taban puanları YKS’ye katılan ve başarılı bir performans gösteren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak üniversite tercihlerinde 4 yıllık sayısal ve sözle bölümlerin sıralamaları adaylar için hayati bir rol oynuyor.
28 Haziran 2021, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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4 yıllık bölümlerden mezun olan üniversite öğrencileri, lisans mezunu olarak kariyerlerine devam ediyor. YKS maratonunun tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla bekleyen adaylar diğer yandan da tercih edecekleri 4 yıllık sayısal ve sözel bölümlerin sıralamalarını ve taban puanlarını da yakından takip ediyor.
4 YILLIK SAYISAL VE SÖZEL BÖLÜMLERİN SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU 2021?
2021 YKS sınavının tamamlanmasının ardından gözler, 4 yıllık bölümlerin (Lisans) başarı sıralamaları ve taban puanlarına çevrildi. Ancak henüz konuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 4 yıllık bölümlerin (Lisans) başarı sıralamaları ve taban puanlarının sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılacak olan tercih kılavuzunda yer alması bekleniyor.
4 YILLIK BÖLÜMLERİN (LİSANS) BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN
4 YILLIK ÜNİVERSİTE TERCİH EDEBİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
4 yıllık üniversitelerin başarı sıralamaları ve taban puanları hem üniversiteye hem de bölüme göre değişiklik gösteriyor. Ancak 4 yıllık bir üniversite tercihi yapabilmek için sayısal ve sözel bölüm fark etmeksizin YKS’den en az 180 puan almak gerekiyor.