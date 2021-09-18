Dünya 40 bin liraya turistik Taliban turu!

40 bin liraya turistik Taliban turu!

Dünya

40 bin liraya turistik Taliban turu!

Rusya’da bir turizm şirketi, Afganistan’a “Taliban turu” paketini satışa çıkardı. Rusya’dan Taliban kontrolündeki Afganistan’a 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklandı.

18 Eylül 2021, Cumartesi 07:50 Son Güncelleme:
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Krasnoyarsk kentinde Tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demecinde, “Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan’a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan’a tur düzenlemenin yolunu bulduk” dedi.

İLK DURAK İSTANBUL

Turun detayları ise şöyle:

İlk aktarma durağı İstanbul ancak İstanbul’dan Kabil’e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil’e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor. (Hürriyet)



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