40 bin öğretmene otizm izni

Yaklaşık 300 öğretmenin eğitim programına katıldığını söyleyen MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, “Öğretmenlerin bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu eğitimler, farklı üniversitelerden öğretim üyeleri tarafından veriliyor ve 30 saatlik bir programdan oluşuyor.

Birinci hedef kitlemizde özel eğitim öğretmenleri bulunuyor. Bu eğitimleri daha sonra okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine de vereceğiz” dedi. MEB, 2020 sonuna kadar 40 bin öğretmene bu eğitimi vermeyi planlıyor.