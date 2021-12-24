Kültür & Sanat 40 bin TL ödüllü kostüm yarışması

40 bin TL ödüllü kostüm yarışması

Kültür & Sanat

40 bin TL ödüllü kostüm yarışması

Adana'da düzenlenen "Portakal Çiçeği Karnavalı" kapsamında yapılacak olan kostüm yarışmasında bu yıl 40 bin lira ödül dağıtılacağı bildirildi.

24 Aralık 2021, Cuma 16:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nisan’da Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen kostüm karışmasında bu yıl 40 bin lira ödül dağıtılacağı bildirildi.

Jüri Başkanı Naci Sezgek, yarışmanın bu yılki temasının "su ve doğa" olduğunu belirterek, “Yarışmaya takım veya bireysel olarak katılım olacak. Takım halinde katılanlar en az üç kostüm, bireysel olarak katılanlar ise bir takım kostümle katılmak zorundadır. 40 bin lira ödülün dağıtılacağı kostüm yarışmasının bu yılda çok ilgi çekeceğinden eminim” dedi.

Prof.Dr. Engin Alpat, Doç. Dr. Tuğba Arabalı Koşar, Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Uslu, Öğretim Görevlisi Hande Bilvar, oyuncu Yeliz Arman Doğramacılar, tiyatro sanatçısı Sevinç Gediktaş ve Fashion VIP Dergisi editörü Burcu Çakın’dan oluşan jürinin değerlendirme yapacağını belirten Sezgek, “Yarışmada takımlarda birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira ödenecek. Bireysel yarışanlardan birinciye 4 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye ise bin 500 lira ödül verilmesi kararlaştırıldı” diye konuştu.


Yazarlarımızdan
Şule Özdemir
Bacak bacak üstüne atılıp yemek mi yenirmiş!
Şule Özdemir
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Burak Akkul
Tanıştırayım: Bükreş!
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Pernod Ricard Türkiye'den 'Acayip' bir film
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Surlarda diriliş başlıyor! UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surları restore ediliyor