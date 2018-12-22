40 metrelik falezlerden tehlikeli atlayış

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gençlerin, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları atlayış korkuttu.

22 Aralık 2018, Cumartesi 13:58
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40 metrelik falezlerden tehlikeli atlayış

Turizm kenti Antalya'da macera arayan gençler Konyaaltı Varyantı'nın hemen yanı başında denize dik uzanan falezlere çıktı.

TAM 40 METRE

Yaklaşık 3 hafta önce falezlerdeki bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla yapılan kayıtta yaklaşık 40 metrelik falezlerin uç kısmına ulaşan gençler, tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı.

BAZI GENÇLER ATLAYAMADI

Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atlarken, bazı gençlerin ise uzun süre beklemelerine rağmen atlamaktan vazgeçtiği görüldü. 

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