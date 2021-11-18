Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 40 nerenin plaka kodu? 40 plaka hangi şehir? 40 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

40 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Her şehrin kendine özel, kimliği gibi bir hal almış plaka kodu bulunur. Aynı zamanda bu plaka kodları bulunduğu il de üretilen arabaların plakasında da yer alır. Bu plakalar o arabanın hangi şehirde imal edildiğini gösterir. Bu nedenle de plaka kodu her anlamda bir kimlik numarası gibi niteleyicidir. 40 plaka kodlu şehir de Kırşehir şehridir. Bu kod bu şehri temsil eder.



