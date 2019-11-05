Alba için hayat çok zor başladı; genç annesi kızının özel bir tıbbi durumla doğduğunu görür görmez onu reddetti. Bu, küçük kızın henüz ilk reddedilişiydi. İtalya'da birçok aile, çocuk evlat edinmek ister, ancak yalnızca çok azı özel ihtiyaçları olan bir çocuğu almayı düşünür.





Alba henüz 13 günlükken ve 20 potansiyel aile onu evlat edinmeye çoktan “hayır” demişken, Luca Trapanese küçük kızın hikayesine dahil olmuş ve o zamandan beri her ikisi için de hayat sonsuza dek değişmişti.









Luca Trapanese hep baba olmanın hayalini kuruyordu. Ancak İtalya’daki yasalar bu konuda çok tutucuydu ve 2017 yılına kadar bekar ebeveynler için evlat edinmek mümkün değildi. Şimdi yasal olarak mümkün olsa bile, yine de kolay değil.





Luca, bir çocuk evlat edinmeye karar verdiğinden beri, ciddi bir hastalığı, ciddi bir sakatlığı veya davranışsal sorunları olan bir çocuğa bakmak önceliğindeydi. Gençken en iyi arkadaşına ölümcül kanser teşhisi konmuştu ve Luca dostunun son anına kadar onunla kalmıştı... Vaktiyle içinde bulunduğu bu durum acıyı, çaresizliği ve korkuyu ona öylesine hissettirmiş olacak ki, Luca yaşamını ihtiyaç duyanlara yardım ederek geçirmeye karar verdi ve kritik hastalıkları olan engelli insanlara yardım eden yerel bir kilisede gönüllü oldu. Sonunda Down Sendromlu bir çocuğu evlat edinme fırsatı bulduğunda ise bundan hiç korkmadı; bunun için hazır olduğunu ve özel ihtiyaçları olan bir çocuğa gayet iyi bakabileceğini biliyordu.





Onay için telefon geldiğinde hastaneye yeterince hızlı ulaşamadı. Gittiğinde küçük prensesi minik bir karyolanın üzerinde buldu ve onunla arasında yalnızca bir ebeveynin ve çocuğunun sahip olabileceği özel bir bağ olduğunu hissetti. Alba, onun kızıydı. Onun babası da, Luca.





Alba şu anda 18 aylık ve çok mutlu görünüyor. Her ikisinin de birbirine belki de onlar için en büyük ödül olan hep ihtiyaç duydukları sevgiyi verdiği anlaşılıyor.

Bugün Alba'nın sevgi dolu bir ailesi, arkadaşları, amcaları, büyükanne ve büyükbabaları ve her gün daha da büyümesine yardımcı olmak için ona karşılıksız sevgi aşılayan bir babası var. Ve bizler de ikisi için çok mutluyuz.